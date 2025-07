Štiri zmage za atlete celjskega Kladivarja na APS

V Novem mestu so ta konec tedna izpeljali Atletski pokal Slovenije (APS) za članice in člane. Ekipno so naslova tako v ženski kot moški konkurenci osvojili člani ljubljanskega Žaka. Oslabljenega celjskega Kladivarja tokrat ni bilo med tremi najboljšimi, v obeh konkurencah je bil peti.

So pa štiri zmage v posameznih kategorijah dosegli tudi celjski atleti. Na 1.500 metrov sta za dvojno zmago poskrbela Jan Vukovič (3:58,22) in Dušan Đurđanović (3:58,69), v troskoku je bil najboljši Martin Medvešek (14,93 m), v ženskem teku na 1.500 metrov Klara Lukan (4:15,36) in z najboljšim rezultatom dvodnevnega tekmovanja, ki je štelo tudi za Mednarodno atletsko ligo Telekom Slovenije 2025, v skoku s palico Tina Šutej (446 cm). (Jure Mernik)