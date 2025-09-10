Stir-fry zelenjava

Sestavine za 2 osebi:

manjši brokoli

korenček

rdeča paprika

manjša bučka

pest sladkega graha ali mladega stročjega fižola

3 stroke česna

2 cm svežega ingverja

2 žlici arašidovega ali sončničnega olja

2 žlici sojine omake

žlička sezamovega olja

sezamova semena za posip

Priprava:

1. korak:

Zelenjavo narežemo na majhne trakove ali koščke, da se hitro popeče. Česen in ingver

sesekljamo, pri brokoliju pa ločimo cvetke. Pri stir-fry metodi je pomembno, da v voku ali ponvi ni preveč zelenjave hkrati, sicer bo ta spustila vodo in se bo kuhala namesto pražila. Jed bo tako manj okusna, saj zelenjava ne bo več hrustljava.

2. korak:

Vok ali večjo ponev močno segrejmo, šele nato dodamo malo olja in ponev hitro zavrtimo, da olje pokrije celotno dno. Najprej pražimo trše sestavine, kot so brokoli in korenje. Malce solimo in pražimo dve minuti ob stalnem mešanju in tresenju ponve, da se koščki zelenjave

enakomerno popražijo, vendar ostanejo čvrsti.

3. korak:

Dodamo papriko, bučke, sladki grah in med stresanjem pražimo še dve minuti. Nato dodamo nasekljan česen in ingver. Po desetih sekundah vse skupaj začinimo s sojino omako in sezamovim oljem za aromo. Še malo popražimo, kakšnih 30 sekund, da se okusi prepojijo.

Serviramo posuto s sezamovimi semeni.

Zelenjavni stir-fry lahko postrežemo kot glavno jed z rižem ali rezanci ali kot zelenjavno prilogo h glavni jedi. Lahko mu dodamo tudi gobice, oreščke ter beljakovine, npr. piščanca, kozice, tofu…