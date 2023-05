Stilska preobrazba v mestu 1 od 4

Stilske preobrazbe so bili deležni nagrajenci v promocijski akciji Zavoda Celeia Celje za oživitev starega mestnega jedra. Pri stiliranju so sledili smernicam trajnostne mode.

K oživitvi starega mestnega jedra Zavod Celeia Celje, enota Mestni marketing, vabi tudi z inovativnimi pristopi v aktivaciji mestnih gostincev in trgovcev. Ena takšnih je promocijska akcija ‘Razvajaj se v mestu,’ ki je potekala marca in aprila z različnimi popusti in nagradami. Nekaj srečnežev je tako v začetku maja doživelo stilsko preobrazbo.

V mestu se uredimo od glave do pet

Pod budnim očesom stilistke Špele Strašek so nagrajencem uredili pričesko, jih naličili in oblekli, hkrati so jim pripravili še kulinarično razvajanje in oglede turističnih atrakcij ter seveda profesionalno fotografiranje.

Z vami delimo nekaj fotografij, več o samem dogodku pa v aktualnem Celjanu.