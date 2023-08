Številne celjske šole so to poletje deležne prenove

Vzdrževalna dela. Največ jih na srednjih šolah opravijo poleti. Največja dela trenutno potekajo na Šolskem centru Celje in na I. gimnaziji v Celju.

Poletje je čas, ko so dijaki na počitnicah. Prav tako si takrat daljši dopust običajno privoščijo profesorji. To pa ne pomeni, da takrat na šolah ni nobenega dogajanja. Prav poletje je namreč čas, ko na mnogih srednjih šolah potekajo vzdrževalna dela in sanacije. Podobno je tudi v Celju, kjer so tovrstnih del to poletje deležne skoraj vse srednje šole.

Obsežna dela na Šolskem centru Celje

Kot so se poetično izrazili na Šolskem centru Celje (ŠCC), na Lavi to poletje brnijo gradbeni stroji. Do začetka šolskega leta bo tam stal nov skladiščni prostor za praktični pouk gradbene stroke, velik približno 380 m2. Gradnja bo stala 650.000 evrov, skupna vrednost drugih vzdrževalnih del in zamenjave oken, radiatorjev, ureditve dodatnih učilnic in prenove laboratorijev pa je ocenjena na približno 200.000 evrov.

Dela na vseh treh lokacijah bodo predvidoma zaključena do 1. septembra, ko bo šolske pragove prestopilo 3.800 dijakov in študentov. Tam pa bodo poleti, poleg novega skladišča, obnovili tudi laboratorije za pouk kemije in dvigala, uredili dodatne učilnice za pouk in opravili številna druga dela.

Dela pa ne potekajo le tam, temveč tudi na ostalih lokacijah ŠCC. Na Srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko bodo nadgradili računalniško omrežje, prenovili stopnišče in zamenjali svetila. Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije pa bo deležna zamenjave podov in prenove centralne kurjave.

Večino sredstev za prenovo ŠCC zagotavlja iz lastnih virov, del pa bo prispevalo resorno ministrstvo. Kaj vse se dogaja na drugih celjskih srednjih šolah, pa preberite v aktualni številki časopisa Celjan, ki vas že čaka na prodajnih mestih. (MH)