Stavke zdravnikov danes ne bo, v Slovenskih Konjicah včeraj manjši shod za dostopnejše zdravstvo

Stavke zdravnikov in zobozdravnikov danes ne bo, saj so jo po dogovoru sinoči preklicali. So pa včeraj stavkali bolniki – peščica se jih je zbrala tudi v Slovenskih Konjicah.

Popoldne so nezadovoljstvo z razmerami v javnem zdravstvu izrazili pred konjiškim zdravstvenim domom, kjer se je zbralo med 15 in 20 oseb.

Napovedan protestni shod je bil miren, prisotnih je bilo nekaj policistov, zbranim pa je prisluhnil tudi direktor konjiškega zdravstvenega doma Dejan Verhovšek.

Prvo stavko bolnikov v različnih krajih po Sloveniji je pripravila Iniciativa Glas ljudstva. Med drugim zahtevajo takojšen dostop do osebnega zdravnika, odpravo dodatnega zdravstvenega zavarovanja in odpravo dela zdravnikov v dvojnih praksah.(N. K.)

