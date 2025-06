Štajerski rockerji VamPIR pošiljajo Razglednice z morja

Rock skupina VamPIR je izdala svoj avtorski prvenec z naslovom Razglednice z morja, ki diši po morju in poletju.

Doslej smo fante spoznali predvsem po koncertnih priredbah slovenskih, jugo in angleških rock klasik, zdaj pa začenjajo novo poglavje tudi z avtorsko glasbo.

VamPIR sestavljajo močan vokal Oplotničana Aljaža Kalška, melodična kitara Martina Frangeža, stabilen ritem Jureta Paka na basu in eksplozivna energija Žige Brgleza za bobni. Vsi so že prekaljeni glasbeni mački, ki v tej zasedbi skupaj igrajo približno šest let. Pri Razglednicah z morja jim je na pomoč priskočil še Zrečan Samo Jezovšek, ki je odigral klaviature, besedilo je prispeval Konjičan Jože Vidmar, pesem pa so posneli pri tonskem mojstru Dragu Popoviču.

»Gre za iskreno, nostalgično in melodično zgodbo poletja, ujeto v energičen pop rock okvir. Pesem prinaša občutek brezskrbnosti, svobode in tistih dragocenih trenutkov, ki ostanejo z nami še dolgo po tem, ko poletje že utone v spomin. V njej se prepletajo značilni zvoki skupine VamPIR,« so fantje sporočili ob izidu pesmi, za katero so ob morju posneli tudi videospot.

Zakaj VamPIR?

»Ime je predlagal eden izmed naših prvih oboževalcev, Grega. Ime je sestavljeno iz besedne zveze »vam-pir« ali »vamp-pir«. Vsak si lahko to ime razlaga po svoje. Nam se je to ime ob Gregovi razlagi zdelo zabavno in smo si ga zato tudi izbrali,« so fantje razložili za eno prejšnjih številk lokalnega časopisa NOVICE. (N. K.)