Štajerski derbi Celjanom, ki so ostali na vrhu lestvice

Le tri dni po zadnji evropski tekmi v tej sezoni je nogometaše Celja včeraj čakal štajerski derbi proti Mariboru. Grofje so obračun 7. kroga Prve lige Telemach dobili z 2:0 – zadela sta Žan Karničnik v 12. minuti in Aljoša Matko v 92. minuti. Z novimi tremi točkami so Grofje ostali na vrhu lestvice, kjer imajo zdaj od Maribora že pet točk več, drugouvrščeni Koprčani pa zaostajajo za eno točko. Celje je v tej sezoni še edino brez poraza.

Aluminij iz Kidričevega je v soboto gostoval pri Bravu v Ljubljani in izgubil z 2:0. Rogaška pa je včeraj vendarle odigrala tekmo – kot domačin je v Krškem proti Kalcerju iz Radomelj igrala neodločeno 1:1. (Jure Mernik)

Foto: Danilo Vezjak

