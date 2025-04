Štajerska: zaprta bo regionalka, promet se seli na avtocesto

Po tem, ko je v javnost prišla strogo zaupna študija o prometu na Štajerskem, je od sinoči tudi znano, čemu je bila preložena popolna zapora štajerske avtoceste, ki bi morala potekati minuli konec tedna. Namesto avtoceste bo namreč zaprta regionalka, promet se seli na avtocesto.

Tik pred zdajci je namreč bila sprejeta prvotna odločitev, da se namesto avtoceste obnovi regionalna cesta Slovenska Bistrica – Slovenske Konjice – Vojnik – Celje – Arclin. To bo cenejše, hitreje bo izvedeno in povzročilo bo mnogo manj težav v prometu. Popolnoma obnovljena regionalna cesta bo po celotni dolžini dobila tretji pas in pločnik ter kolesarsko stezo na obeh straneh.

S satelitskih posnetkov je že razviden premik gradbene mehanizacije z avtoceste proti regionalki.

Obnovitvena dela ne bodo potekla napovedanih 410 dni, ampak le 41, ko bo ta regionalna cesta med Celjem in Slovensko Bistrico v celoti popolnoma zaprta. Promet bo v celoti preusmerjen na štajersko avtocesto. Tam bodo lahko vozili tudi kolesarji in vozniki traktorjev. Zato bodo čisto vsi prebivalci občin, skozi katere teče regionalna cesta, za 3 mesece dobili brezplačno avtocestno vinjeto, ki bo veljala za vso Slovenijo.

Na novinarski konferenci so še povedali, da je skrbno načrtovana tudi celotna obnova regionalne ceste.

Avtobusni prevozniki pa so že sporočili, da bodo zaradi zapore regionalne ceste, ki se bo začela prihajajoči vikend, že od tega petka vsi avtobusi na tem območju startali 15 minut prej kot doslej. (P. A.)