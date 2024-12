Štajerska kostna kisla juha

Sestavine za lonec juhe:

1/2 kg mesnatih svinjskih kosti

2 l vode

5 lovorjevih listov

žlička celih zrn popra

sol

2 korenčka

2 krompirja

1 korenina peteršilja

1 čebula

4 stroke česna

žlica masti ali olja

nekaj vejic peteršilja

žlica moke

2 žlici jabolčnega kisa

Priprava

1. korak:

Meso oz. mesnate kosti zalijemo z vodo, dodamo dve žlički soli, žličko poprovih zrn, lovorjeve liste in strok česna ter pristavimo na ogenj. Medtem ko se juha kuha, olupimo krompir in ga narežemo na kocke, korenček in peteršiljevo korenino pa na večje kolobarje in vse skupaj dodamo v lonec z mesom ter na zmernem ognju kuhamo približno pol ure.

2. korak:

Nasekljano čebulo prepražimo na malo maščobe, dodamo preostali sesekljan česen, še malo popražimo, nato potresemo z malo moke in premešamo. Ko se moka malce obarva, zalijemo z zajemalko juhe, premešamo in vsebino iz ponve dodamo v lonec z juho in vse skupaj dobro premešamo. Odstranimo strok česna.

3. korak:

V juho na koncu vmešamo še malo kisa, nekateri radi dodajo tudi žlico paradižnikovega

koncentrata in kisle smetane. Preverimo, če je juha dovolj slana in kuhamo še 10 minut. Na

koncu dodamo še nasekljan peteršilj in postrežemo z domačim kruhom.

To tradicionalno jed so včasih pripravljali iz ostankov mesa, iz svinjskih nogic in uhljev. Kisla juha je še vedno priljubljena, še posebej po prekrokani noči.