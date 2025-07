V hudi nesreči na štajerski avtocesti umrlo pet ljudi

V dopoldanski prometni nesreči na štajerski avtocesti pred počivališčem Tepanje je umrlo pet ljudi. Avtocesta je bila več ur popolnoma zaprta.

S Policijske uprave Celje so sprva poročali o štirih smrtnih žrtvah in še dveh poškodovanih osebah.

Avtocesta je bila zaprta dlje časa, nastali so daljši zastoji. Obvoz je za osebna vozila in manjša tovorna vozila potekal po regionalni cesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami. Začasno so odprli avtocestni uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Za večja tovorna vozila je obvoz potekal po regionalni cesti skozi Vojnik do priključka Celje center, poroča prometnoinformacijski center.