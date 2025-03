Je pristni Pohorc s Planine na Pohorju in pristni meščan iz Slovenskih Konjic. Vrsto let priljubljen sodelavec v tedaj izjemnem Konusu, več let tudi zavarovalničar pri Triglavu, za katerega je oral ledino v Dravinjski dolini. Vegetarijanec. Sejalec. Arhitekt in graditelj. Slikar. Delilec objemov. Imeniten poslušalec. Prostovoljni šofer pri Prostoferu. Pije živo vodo. Nikoli ne je z veliko žlico. Črt Žagar.