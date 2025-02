SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KOZMETIČNA ŠOLA CELJE: Okrogla miza: 70 let navdiha in ustvarjalnosti

Prvi februarski petek je na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Celje potekala okrogla miza, s katero so obeležili 70-letnico delovanja šole in hkrati prispevali h kulturnemu maratonu v sklopu praznovanja slovenskega kulturnega praznika.

Dogodek z naslovom 70 let navdiha in ustvarjalnosti je združil številne goste, dijake, profesorje ter nekdanje sodelavce, ki so skupaj obudili spomine na bogato kulturno dediščino šole in njen vpliv na razvoj ustvarjalnosti ter kulturnih vrednot. Med govorci so bili nekdanja profesorica in ravnateljica Marija Marolt, nekdanja dijakinja in laborantka Zdenka Salobir ter nekdanji dijak Fazli Gashi.

Dogodku je poseben pečat dodal nastop Ansambla zdravstvenih pod okriljem vokalno-instrumentalne skupine GLOG, ki že vrsto let bogati šolske prireditve. Nastopili so dijaki različnih letnikov pod mentorstvom profesorja Danijela Berdena. Dogodek je sklenila predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Monika Ažman, ki je z vzpodbudnimi besedami izrazila upanje, da bodo prihodnje generacije nadaljevale tradicijo ustvarjanja in ohranjanja kulturnega utripa šole. Okroglo mizo je moderiral dijak Peter Suhoveršnik pod mentorstvom profesorja Petra Čepina Tovornika, skupaj pa so se spomnili, kako kultura povezuje, oblikuje skupnost in spodbuja pozitivne vrednote. (UC)