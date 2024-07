Srednja šola Sl. Bistrica: Trije “zlati” dijaki, Svitu tudi bron z biološke olimpijade

Dijaki Srednje šole Slovenska Bistrica so se znova izkazali na maturi.

V gimnazijskem programu je vseh 44 dijakov uspešno opravilo maturo. Ob tem sta dva dijaka dosegla izjemen uspeh, saj sta postala zlata maturanta. To sta Rok Vlaj in Svit Stramšak.

Poklicno maturo pa je letos opravljalo 35 dijakov, od tega 21 v programu ekonomski tehnik in 14 v programu metalurški tehnik. Tudi na poklicni maturi je en dijak dosegel izjemen »zlati« uspeh, to je Jure Kukovič, ki je postal zlati maturant v programu metalurški tehnik.

Svit osvojil bronasto priznanje

Iz Srednje šole Slovenska Bistrica pa so ponosni še na en izjemen dosežek njihovega dijaka; Svit Stramšak je na 35. mednarodni biološki olimpijadi (IBO) 2024 osvojil bronasto priznanje.

»Svit je v maju postal državni prvak v znanju biologije v Sloveniji in si s tem priboril mesto v ožjem izboru štirih najboljših tekmovalcev, ki je potekalo v juniju. Tudi na tem izboru je zmagal ter tako zastopal Slovenijo na IBO 2024, ki je potekala od 7. do 14. julija v Kazakhstanu. Tam je med 305 mladimi biologi iz 81 držav osvojil bronasto priznanje.

Svita je biologija zanimala vsa leta šolanja in na tem področju je vedno dosegal najvišje rezultate. Svoje znanje biologije namerava še naprej izpopolnjevati, saj je izbral smer biologije na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Nanj smo zelo ponosni in mu na njegovi nadaljnji poti želimo veliko uspehov in podvigov, tako na biološkem kot tudi na vseh drugih področjih,« je še dodala mentorica bioloških vsebin Vera Cunk Manić.