Srečna ploščad: snežna idila in glasbeni talenti

Minulo soboto so za pravo decembrsko idilo poskrbeli na Srečni ploščadi v Zrečah. Pripravili so glasbeni večer z nastopom mladih zreških glasbenih talentov.

Prireditev so z Zimsko pravljico začeli najmlajši folkloristi v družbi predstavnikov zreškega Večgeneracijskega centra, kasneje pa so nastopili še mladi pevci in harmonikarji. Za prav posebno pravljično vzdušje so poskrbele snežinke z neba, pa tudi praznična ponudba decembrskih dobrot v praznično okrašenih hiškah in stojnicah.

Na Srečni ploščadi pa že zrejo v prihajajoč konec tedna, ko prirejajo prihod Betlehemske luči in koncert Uroša Perića z Bluenote triom.

Podrobneje o tem pa v četrtek v lokalnem časopisu NOVICE.

