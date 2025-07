Srebrna maša Petra Pučnika na Prihovi

V župniji Prihova so minulo nedeljo slovesno obeležili 25-letnico duhovniške službe Petra Pučnika. Praznik vere in hvaležnosti je potekal v cerkvi Matere božje, kjer so se zbrali številni verniki, sorodniki in duhovniki iz vse Slovenije.

Slovesno mašo so ob slavljenčevem somaševanju vodili inšpektor salezijancev Peter Končan, pridigar Lojze Dobravec, nekdanji župnik Franc Brglez, domači župnik Slavko Krajnc in drugi. Mašo je z glasbo spremljal združeni pevski zbor z okoli 80 pevci pod vodstvom Ane Pučnik, ki je izvajal mašne dele, ki jih je uglasbil Peter Pučnik sam.

Poleg nagovorov družine in predstavnikov župnije je dogodek zaznamovalo posebno presenečenje – domači župnik je slavljencu izročil njegovo staro veroučno spričevalo, najdeno na podstrešju. Presenetilo je vse prisotne in sprožilo smeh ter ganjenost.

Po maši je sledilo skupno kosilo za približno 390 gostov, ob katerem so stregli isti »kelnarji« kot pred 25 leti. Dogodek je izžareval močno skupnost, hvaležnost in spoštovanje do duhovniškega poklica.

