Spoznavali gasilce in njihovo delo

Gasilci so junaki sodobnega časa, s tem se najbrž strinjamo skoraj vsi. Pa vendar, poznamo dovolj dobro njihovo delo? Si jim upamo pristopiti in jih o tem povprašati? Minuli petek je bil kot nalašč za to. Na Dečkovi cesti, pred celjskim gasilskim domom, so celjski poklicni gasilci namreč pripravili Gasilski dan.

Piše: Maja Horvat

Foto: Poklicna gasilska enota Celje

Kot nam je pojasnil Kristjan Parežnik, vodja gasilskega oddelka PGE Celje, so celjski gasilci v petek na Gasilski dan povabili občane Mestne občine Celje in drugo zainteresirano javnost z namenom, da bi predstavili svoje delo in tehniko. »Posebno pozornost smo namenili najmlajšim, za katere smo pripravili številne zabavne in poučne aktivnosti, kjer so se lahko preizkusili v vlogi gasilca,« je povedal Parežnik. Več o dogajanju preberite v aktualni številki časopisa Celjan, mi pa z vami delimo nekaj foto utrinkov.