Športno igrišče Livada v Ločah tudi uradno odprli

Novo športno igrišče Livada v Ločah so včeraj tudi uradno odprli. Da je minilo 30 let, odkar so se začeli o takšnem projektu pogovarjati, je opozoril aktualni konjiški župan Darko Ratajc. Razumljivo je zadovoljen, da so uspeli veliki želji krajanov zdaj ugoditi: »Zasluge gredo tudi ministrstvu, ki je prispevalo približno polovico denarja za dober milijon evrov vreden projekt. Loče si zaslužijo takšen objekt in lahko smo ponosni nanj.«

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je na svečanosti v svojem nagovoru dejal, da novi športni kompleksi, kakršen je zdaj tudi v Ločah, predstavljajo temelj za bolj zdravo, aktivno in povezano družbo. Veseli ga, da športno infrastrukturo razvijajo po vsej državi, ne le v velikih mestih.

Nov objekt je primarno namenjen loški šoli za izvajanje pouka (športne vzgoje). Občina je igrišče že predala v upravljanje Osnovni šoli Loče. Ravnateljica Vesna Celcer Pečovnik je poudarila, da ga že z veseljem uporabljajo. Po prvih odzivih, ki jih je zbrala, so otroci navdušeni, posebej nad tekaško progo, ki je prej niso imeli. V daljši reportaži v lokalnem časopisu NOVICE naslednji teden tudi o tem, kaj bodo v sklopu ‘projekta Livada’ še uredili v drugi fazi. (Jure Mernik)

