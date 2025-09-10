Športni vikend povezal Bistričane

Slovenska Bistrica je zadnji vikend v avgustu znova dihala v ritmu športa. Pod sloganom Bistrica migaj je potekal že enajsti tradicionalni Športni vikend.

Dogodek je bil namenjen tako občanom kot lokalnim športnim društvom in klubom, ki so skupaj pripravili razgiban program. V dveh dneh se je zvrstilo več kot 20 različnih športnih aktivnosti. Številne so zaradi dežja preselili v pokrite dvorane, a zato ni bilo nič manj pestro. Udeleženci so se preizkusili v košarki, nogometu, tenisu, plavanju, šahu, kegljanju, judu, boksu in kolesarjenju, pripravili so tudi posebne dejavnosti za najmlajše.

Organizatorji so zabeležili več kot tisoč športno aktivnih udeležencev vseh starostnih skupin, najmlajši je štel komaj 6 let, najstarejši na ruskem kegljanju pa preko 80 let. Številni obiskovalci so ob igriščih tudi spodbujali svoje bližnje. Dogodek je tako poleg promocije zdravega načina življenja prinesel tudi veliko priložnosti za druženje. Športni vikend pa še ni končan, saj v sklop prireditev pod tem imenom sodi tudi Kolesarski skok na Tri kralje, ki bo 21. septembra. Tudi tam pričakujejo več kot 200 kolesark in kolesarjev.

Športni vikend poteka v organizaciji Športne zveze Slovenska Bistrica ter lokalnih športnih klubov in društev. Utrinke s športnih prizorišč je v foto objektiv ujel Matic Brbre.