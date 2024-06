Športne igre v podjetje Aluminium Kety Emmi

V podjetje Aluminium Kety Emmi v Slovenski Bistrici za svoje zaposlene v juniju pripravilo tradicionalne športne igre.

Tudi letos se je največ udeležencev odločilo za pohod, tradicionalnim disciplinam, kot je nogomet, odbojka in kolesarski vzpon, pa so letos dodali novost – zabavne igre. Zaposleni so gradili verigo žlic, tekmovali v inovativnem podajanju plastenk, hiteli kot čarodeji na metli, se preizkusili v beer pongu in zaključili s kulinarično štafeto. Zabavne igre so prinesle obilo smeha med tekmovalci in navijači. Tekmovanjem je sledil uradni del, kjer so poleg pokalov za zmagovalne ekipe podelili tudi priznanja za Naj sodelavce po izboru zaposlenih in Naj inovatorja, ki se je izkazal z največ koristnimi inovativnimi predlogi.

Ob zvokih Guštnih muzikantov so zaposleni plesali in peli pozno v noč, za izvrstno kulinariko pa je poskrbelo podjetje Viteo, so še sporočili iz podjetja. (Foto: Marko Vanovšek)