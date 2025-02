Spominska slovesnost ob 80-letnici frankolovskega zločina

S spominsko slovesnostjo, na kateri je bila slavnostna govornica predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar, so se v soboto dopoldan poklonili spominu stotim frankolovskim žrtvam, nedolžnim ljudem, ki so izgubili življenje v enem najhujših nacističnih zločinov v času 2. svetovne vojne na celjskih tleh. Tokratno jubilejno komemorativno slovesnost je pripravila Mestna občina Celje v sodelovanju s Spominskim društvom 100 frankolovskih žrtev na Stranicah. Od tragičnega dogodka letos mineva 80 let.

Na začetku slovesnosti so predsednica države, župan Mestne občine Celje Matija Kovač ter župani občin Slovenske Konjice – Darko Ratajc, Vitanje – Andraž Pogorevc, Vojnik – Branko Petre in Zreče – Boris Podvršnik, položili vence pri grobovih 60 talcev. Z vencem so se spominu poklonili še Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Celje in Slovenske Konjice (še pred uradnim delom slovesnosti so župani petih občin položili venec pri spomeniku 40 talcem)

Slavnostnemu nagovoru predsednice je sledil kulturni program, ki so ga pripravili Nuša Komplet Peperko, Goran Bojčevski, Urška Majcen, Andreja Šraj in plesalke društva za umetnost plesa Harlekin.

V protokolarnem delu slovesnosti sta sodelovala Častna enota Republike Slovenije in praporščaki.

Uradni del slovesnosti se je zaključil z molitvijo in blagoslovom za žrtve, ki ju je opravil celjski škof msgr. dr. Maksimilijan Matjaž. (E. N. Foto: Andraž Purg).

