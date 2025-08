Spodnjepolskavsko poletje praznuje 25 let

Spodnja Polskava ta konec tedna živi v znamenju tradicionalnega dogodka Spodnjepolskavsko poletje, ki letos praznuje 25. obletnico. Pester program so pripravili.

Danes, 1. avgusta, prirejajo več športnih in rekreacijskih dogodkov, večer pa bodo sklenili ob glasbenem nastopu Marka Škugorja in Sanjskih muzikantov.



V soboto, 2. avgusta, med drugim prirejajo pohod ter kulinarični izziv “Kuhaj, kaj znaš”. V dvorcu Frajštajn potekajo grajski dnevi. Popoldne bo živahno z otroškim programom, ki vključuje predstavitev oratorija, delavnice, igre, koncert mladih domačih glasbenikov ter otroški Fire combat. Obenem se bodo odvijali tudi turnirji v nogometu, pohod in kolesarski izlet. Sledila bosta koncert MoPZ Obrtnik in skupine Košuta Pokoše ter obeležitev krajevnega praznika, nato pa bo oder prevzela skupina KUD Matiček s komedijo Sedmina. Noč bo osvetlila gasilska baklada z godbo na pihala.

Nedelja se bo dopoldne začela s procesijo in sveto mašo ob lepi nedelji, nato pa bo pred cerkvijo zaigrala Gasilska godba na pihala. Tudi v nedeljo bodo odprti grajski dnevi, popoldne pa bodo gasilci pripravili predstavitev, ki bo uvod v veliko vrtno veselico s skupino Firbci.