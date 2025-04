SPODNJE PRELOGE Prehoda za pešce ni, kako pri »Gruntnerju« varno čez cesto?

Krajani, ki prečkajo prometno cesto med avtobusnima postajama v Spodnjih Prelogah, to je na državni cesti Slovenske Konjice – Zeče, že leta opozarjajo, da tam ni prehoda za pešce. Zdaj na cesto prihaja še več vozil. Kako naj pešci varno prečkajo cesto?

V uredništvo časopisa NOVICE in oddaje Beseda je vaša na Radiu Rogla že nekaj let prejemamo opozorila krajanov, da med avtobusnima postajama v Spodnjih Prelogah ni prehoda za pešce.

Cesta je v državnem upravljanju Direkcije za infrastrukturo, kjer sicer načrtujejo projekt obširnejše ureditve območja, a do izvedbe še ne bo prišlo kmalu. Predvsem pa ne pred obdobjem povečanega prometa zaradi del na avtocesti, ki so se že začela.

Direkcija pojasnjuje: začasnega prehoda ne bo, bodo pa optične ovire

Pred dobrim letom dni so nam iz Direkcije za infrastrukturo sporočili, da so v teku projekti za ureditev prehoda za pešce s parom avtobusnih postajališč in da sledijo odkupi zemljišč. Kako daleč je projekt zdaj, po letu dni, in kako bodo pristojni v času povečanega prometa zagotovili varnost pešcev?

Iz Direkcije so sporočili, da je projektna dokumentacija za ureditev para avtobusnih postajališč in površin za pešce trenutno v postopku recenzije. Odkupi zemljišč bodo sledili predvidoma v drugi polovici leta. Začetek gradnje je odvisen od pridobljenih zemljišč in zagotovljenega denarja, pri čemer je ocenjena vrednost naložbe 456 tisoč evrov.

Zakaj ne bi mogli med postajama v prvi fazi zarisati začasnega prehoda za pešce?

“Prehoda za pešce brez izvedbe gradbenih ukrepov (ureditev čakališča, pločnik, cestne

razsvetljave) ni mogoče izvesti,” vztrajajo na Direkciji. So nam pa dodatno sporočili, da bodo z nekaterimi drugimi ukrepi skušali povečati prometno varnost pešcev na tem odseku.

“Direkcija RS za infrastrukturo ima za povečanje prometne varnosti najbolj ranljivih udeležencev v prometu predvideno izvedbo kratkoročnih ukrepov za umirjanje hitrosti na območju avtobusnih postajališč Zeče, kot so označitev dvojne neprekinjene ločilne črte, razširitev območja omejene hitrosti na 70 km/h ter označba optičnih ovir pred omejitvijo hitrosti. Izvedba ukrepov na terenu je predvidena v poletnih mesecih.”

Tudi na Občini zaskrbljeni

Gre za eno od točk, na katero so predstavniki konjiške Občine Direkcijo za infrastrukturo že večkrat opozorili. S konjiške občinske uprave so nam sporočili, da so zaradi predvidenega povečanja prometa na regionalni cesti imeli že več razgovorov s predstavniki Ministrstva in Direkcije za infrastrukturo. Lani oktobra je župan Darko Ratajc stališča predstavil ministrici za infrastrukturo. V novembru so se predstavniki Direkcije zglasili na Občini, kjer so jim težave ob povečanem prometu podrobneje predstavili. Ker se Direkcija na zaključke sestanka ni odzvala, je Občina marca sklicala nov sestanek, župan pa je na ministrstvu izmed več zahtev izpostavil tudi dotični prehod za pešce pri »Gruntnerju«, pa tudi protihrupno ograjo ob Mariborski cesti.

Na konjiški občinski upravi so še dodali, da so upravičeno zaskrbljeni glede odnosa Direkcije do problematike, vendar bodo na Občini vztrajali. Na Direkcijo so poslali urgenco po vzpostavitvi začasne ureditve prehoda. Ponoven sestanek bo sredi aprila.

(Nina Krobat)