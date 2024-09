Spektakel na Špici: celjski kajakaši najboljši moštveno in posamezno

Razplet včerajšnjega članskega državnega prvenstva slalomistov v kajaku in kanuju na divjih vodah je bil povsem po okusu celjskih ljubiteljev športa. Člani domačega Kajak kanu kluba Nivo Celje Martin Srabotnik, Lan Tominc in Jan Ločnikar so na domači Špici najprej v kajaku četrtič zapored postali državni prvaki v moštveni vožnji. Ob koncu programa pa je Srabotnik postal še državni prvak med posamezniki. Ugnal je tudi najboljšega slovenskega kajakaša Petra Kauzerja, Tominc je bil tretji, Ločnikar četrti.

V ostalih posamičnih kategorijah so državni prvaki postali Ajda Novak (kajak), Lea Novak (kanu) in Luka Božič (kanu). V Celju so sicer veslali tudi preostali letošnji slovenski olimpijci Eva Terčelj, Eva Alina Hočevar in Benjamin Savšek. Vsem najboljšim Slovenkam in Slovencem pa se je na startu pridružilo še nekaj tekmovalcev iz tujine, skupaj so prišli iz devetih držav.

Športni spektakel se je končal še z glasbenim, in sicer s koncertom Andreja Šifrerja z bendom. Zbrane pa je med drugim nagovoril celjski župan Matija Kovač, ki je tako kot slovenski olimpijci podprl prizadevanja predsednika Kajak kanu kluba Nivo Celje Dušana Konde, da v Celju končno naredijo progo, o kateri sanjajo in govorijo že vsaj deset let. (Jure Mernik)

