Šparglji z jajci in zelenjavo

Sestavine za 4 osebe:

pol kg špargljev

8 jajc

1 velika čebula

1 velik korenček

1 rdeča paprika

šopek peteršilja

malo olivnega olja

sol in poper

Priprava:

1. korak:

Šparglje namočimo v vodo in odtrgamo ali odrežemo olesenele dele, ki jih zavržemo. Šparglje narežemo na poljubno velike kolobarje. Čebulo olupimo in nasekljamo, korenček narežemo na kolobarje, rdečo papriko pa na koščke. V skodelico ubijemo jajca, dodamo sol in poper po okusu in jih dobro razžvrkljamo.

2. korak:

V ponvi segrejemo malo maščobe in na njej prepražimo čebulo, da postekleni, dodamo

korenček in papriko, pražimo nekaj minut, nato dodamo še narezane šparglje in znova pražimo približno pet minut na nizki temperaturi, da se tudi šparglji zmehčajo.

3. korak:

Prepraženi zelenjavi vlijemo razžvrkljana jajca, povišamo temperaturo in počakamo, da nekoliko zakrknejo, nato pa jih s kuhalnico mešamo dokler niso pečena. Na koncu jim vmešamo še nasekljan peteršilj.

1 od 1

Umešana jajčka s šparglji in zelenjavo so odlična pomladna jed, serviramo jih s čebulnim ali kakšnim drugim nam najljubšim kruhom.