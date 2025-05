Špargljev kiš

Sestavine za 4 osebe:

listnato testo

1/2 kg špargljev

4 jajca

200 g rikote

150 g cheddar sira

žlička nasekljanega svežega timijana

sol in poper

malo masla za pekač

Priprava:

korak:

Šparglje za nekaj minut namočimo v vodo in nato vsakemu posebej odlomimo olesenele konce.

korak:

Testo na rahlo pomokani površini razvaljamo v okroglo obliko malo večjo od izbranega pekača, saj mora kiš imeti rob. Uporabimo lahko kupljeno ali domače krhko testo, v naslednji številki bomo objavili recept za domače krhko masleno testo za pite. Pekač namastimo in nanj preložimo testo. S prsti testo pritiskamo ob pekač, da se to med peko ne bo preveč skrčilo, in pri tem oblikujemo rahlo vijugast rob. Nato testo na več mestih prebodemo z vilicami, da se med peko ne bo preveč napihnilo in postavimo v pečico ogreto na 180oC za približno 20 minut oziroma toliko, da se rahlo zlato obarva.

korak:

Medtem v ponvi na malo oljčnega olja na hitro popečemo šparglje. V skledi razžvrkljamo jajca, primešamo rikoto, nariban sir, sesekljan timijan ter sol in poper.

korak:

Pekač z rahlo zapečenim testom vzamemo iz pečice in po njem razporedimo nadev iz jajc, rikote in cheddarja. Po vrhu razporedimo popečene šparglje. Pečemo približno 50 minut, oziroma dokler kiš ne postane zlate barve.

1 od 1

Quiche oziroma po naše kiš je francoska slana pita iz krhkega testa in jajčnega nadeva, ki je lahko zelenjavna ali mesna.