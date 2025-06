Špageti “alla Nerano”

Sestavine za 4 porcije:

1 kg mladih bučk

olje za cvrtje

500 g špagetov

košček masla

2 stroka česna

150 g naribanega sira (provolone del monako, parmezan ali pekorino)

šop svežih listov bazilike

sol in poper

Priprava:

1. korak:

Na tanke kolobarje narezane bučke ocvremo v olju do zlate barve. Ocvrte bučke odložimo na papirnato brisačo, da vpije odvečno olje.

2. korak:

Špagete skuhamo v slani vodi do al dente. Ko špagete odcedimo, prihranimo skodelico vode od kuhanja.

3. korak:

Medtem ko se testenine kuhajo, v večji ponvi na malo masla na hitro prepražimo nasekljan

česen, dodamo ocvrte bučke, da se znova segrejejo (nekaj jih prihranimo za okras) in

pomešamo. Sledijo kuhani špageti, ki jih pomešamo z bučkami, dodamo polovico sira in

zajemalko vode, v kateri so se kuhali špageti in znova mešamo. Nato dodamo še drugo

polovico sira in mešamo, da dobimo kremasto omako. Po potrebi prilijemo še malce vode od testenin, če je omaka preredka pa dodamo še malo sira. Na koncu začinimo s poprom in obilo natrgane bazilike ter okrasimo s preostankom ocvrtih bučk.

Preprost recept za špagete po neransko je zaslovel pred nekaj leti, ko je italijansko obmorsko vasico Nerano obiskal hollywoodski igralec Stanley Tucci in jed javno pohvalil.