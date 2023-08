SP v atletiki: v Budimpešti šest članov celjskega Kladivarja

V Budimpešti se je danes začelo svetovno prvenstvo v atletiki. Na vrhuncu atletske sezone bo nastopilo trinajst Slovenk in Slovencev, od tega kar šest članov celjskega Kladivarja. Poleg skakalke s palico Tine Šutej, ki bo ena od kandidatk za medalje, bodo med svetovno elito tekmovali še Neja Kršinar v maratonu, Klara Lukan na 5.000 metrov, Eva Pepelnak v troskoku, Martina Ratej v metu kopja in Matic Ian Guček na 400 metrov z ovirami. Prvo ime slovenske reprezentance pa bo Ptujčan Kristjan Čeh. Prav branilec naslova svetovnega prvaka v metu diska bo tudi danes odprl slovenske nastope – kvalifikacije ga čakajo v večernem programu. Kvalifikacijska norma za neposredno uvrstitev v ponedeljkov finale je 66,50 metra.

Za prvi komplet medalj so se v madžarski prestolnici pomerili tekmovalci v hitri hoji na 20 kilometrov. Svetovni prvak je postal Španec Alvaro Martin. (Jure Mernik)

Foto: Facebook, World Athletics Championships Budapest 23

