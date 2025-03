SP: Tim Mastnak na treh tekmah trikrat v izločilnih bojih

Ob koncu zime so na svetovnem prvenstvu nastopile še deskarke in deskarji. V alpskem slogu so si visokih uvrstitev v Engadinu v Švici obetali tudi v slovenskem taboru. Z najboljšim izplenom se lahko pohvali Tim Mastnak. Celjan, ki je bil leta 2019 svetovni podprvak v paralelnem veleslalomu, se je v vseh treh nastopih uvrstil v izločilne boje, a nato trikrat obstal v osmini finala. Na posamičnih preizkušnjah je zasedel 10. mesto tako na paralelnem veleslalomu kot na paralelnem slalomu. Skupaj z Glorio Kotnik je Mastnak paralelno tekmo ekip v Engadinu končal na 15. mestu.

S štirimi osvojenimi medaljami s svetovnih prvenstev najuspešnejši Slovenec na teh tekmovanjih Rok Marguč je bil tokrat 26. v paralelnem veleslalomu in 28. v paralelnem slalomu. Gloria Kotnik je paralelni veleslalom končala na 23. mestu, paralelni slalom na 32. mestu. (Jure Mernik)

Foto: Miha Matavž/FIS