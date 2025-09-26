Šoštanj: Družmirsko jezero bo postalo nosilec nove plavajoče sončne elektrarne

Slovenija se na področju obnovljivih virov energije pripravlja na nov mejnik. Holding Slovenske elektrarne (HSE) kot največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji načrtuje izgradnjo plavajoče sončne elektrarne (PSE) na Družmirskem jezeru, pri projektu pa bo imela pomembno vlogo tudi hčerinska družba HSE SaŠa.

Predvidena elektrarna z močjo do 140 megavatov bo letno proizvedla približno 140 gigavatnih ur električne energije, kar je primerljivo s povprečno porabo okoli 35 tisoč gospodinjstev, hkrati pa se bo z izgradnjo plavajoče sončne elektrarne uredilo tudi objezerski prostor Družmirskega jezera. Večina površine jezera bo še naprej dostopna za ribolov, kopanje in čolnarjenje, ob obali pa bodo urejene sprehajalne in kolesarske poti, plaža, pomol s čolnarno, fitnesi na prostem in razgledni stolp.

Zakaj Družmirsko jezero?

Družmirsko jezero so izbrali, ker jim to dopušča zakon. Elektrarna bo tako postavljena na približno polovici površine jezera. Sicer pa lokacija omogoča tudi dobre pogoje za delovanje sončne elektrarne, je pojasnil vodja projekta, Simon Čižmek.

Plavajoča sončna elektrarna Družmirje bo zasnovana po najboljših praksah iz tujine, zato se ne pričakuje bistvenih vplivov na kemijsko ali ekološko stanje jezera, zagotovljeno pa bo ohranjanje ugodnih pogojev za rastlinstvo in živalstvo. (MH)