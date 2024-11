SOSEDJE STRNILI MOČI Uredili prijeten kotiček ob poti na konjiško Skalo

Sosedje iz novega bloka Vila Kajuhova v Slovenskih Konjicah so zavihali rokave in ob vznožju poti na Skalo uredili prijeten kotiček za druženje in počitek.

S skupnimi močmi, predvsem pa z dobršno mero entuziazma, so sosedje Vile Kajuhova uredili kotiček za počitek in druženja ob poti, ki vodi na Skalo. Opremili so ga s klopmi in mizo, zasadili nekaj okrasnih rastlin in kotiček olepšali še z različnimi dekorativnimi elementi iz naravnih materialov.

»Prostor je seveda namenjen vsem, ki pridejo tod mimo, vsi so dobrodošli, le počistijo naj za sabo,« Konjičanom sporočajo stanovalci, ki tam zelo radi posedijo, pripravili pa so tudi že prvi medsoseski piknik. (NK)

