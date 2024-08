Šole čakajo učence

Osnovne šole. Letos bo prvič v šolo vstopilo 475 učencev, vseh osnovnošolcev pa bo 4.525.

Srednje šole. V svojih vrstah bodo prvič pozdravili 2.267 dijakov, vseh srednješolcev pa bo 7.649.

Šolske počitnice se iztekajo, prihodnji ponedeljek se začenja šolsko leto 2024/25. Prvošolci že nestrpno pričakujejo nove izkušnje, ostali šolarji se morda začetka pouka malo manj veselijo, toliko bolj pa ponovnega srečanja s sošolci.

Varno v prometu

Na začetek novega šolskega leta se pripravljajo tudi na Policijski upravi Celje (PUC). Vodje policijskih okolišev in policisti policijskih postaj pregledujejo vso prometno signalizacijo, ki je na šolskih poteh in v bližini šol, in načrte šolskih poti. Skupaj s predstavniki AMD, ZŠAM in SPV pripravljajo načrt varovanja otrok v prvih šolskih dneh, prvošolčke pa bodo obiskali na roditeljskih sestankih in jim, kot tudi staršem, pojasnili, kako zagotoviti varen prihod v šolo in odhod iz nje.

Poostren nadzor

Tudi letos bodo policisti v septembru v okolici šol izvajali pogostejše poostrene nadzore hitrosti, psihofizičnega stanja, preverjali uporabo ustreznih zadrževalnih sistemov pri prevozu otrok, tehnično brezhibnost vozil, uporabo mobilnih telefonov med vožnjo ipd. »Posebno pozornost bomo namenili tudi opremljenosti otrok z rumenimi ruticami in odsevnimi telesi med hojo po cesti, opremljenosti in brezhibnosti koles in mopedov, s katerimi se vozijo otroci in mladoletniki. Tovrstne aktivnosti bomo izvajali tudi skozi celotno šolsko leto,« pojasnjujejo na PUC. Več o tem, pa tudi o prenovah na osnovnih in srednjih šolah ter v dijaškem domu pa v najnovejši številki časopisa Celjan.