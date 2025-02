Solato za sadike sejemo postopoma.

Solato za sadike sejemo v platoje, takšne z luknjami. Solate nikoli ne sejemo v vse prostorčke na platoju naenkrat ampak le vrstico ali dve, toliko, kot lahko pojemo v desetih dneh. Po desetih dneh posejemo naslednji dve vrstici in tako nadaljujemo. Tako bomo vzgojili le toliko, kot lahko sproti pojemo. Dokler seme kali, naj bodo plošče na toplem, na svetlo jih prestavimo, ko rastline vzkalijo. Temperature naj bodo v prvih dneh po kaljenju okoli 15° C . Sadike solate presajamo, ko korenine popolnoma prerastejo koreninsko grudo. Običajno potrebujejo za to okoli mesec dni. Za spomladanske setve so primerne sorte bistra, posavka, vegorka in braziljanka. Te sorte sejemo za sadike od februarja do aprila.

