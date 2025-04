Sestavine za 2 osebi:

200 g piščančjih prsi

100 g poljubne zelene solate

1 avokado

100 g češnjevih paradižnikov

½ rdeče čebule

malo olivnega olja

sok pol limone

sol in poper

malo gorčice

Priprava:

1. korak:

Piščančje prsi začinimo s soljo, poprom in namažemo z malo gorčice ter jih popečemo na

olivnem olju do zlato rjave barve. Pečeno meso pustimo, da malce počiva, preden ga narežemo

na rezine.

2. korak:

Medtem z žlico izdolbemo avokado in ga narežemo na poljubno velike rezine ali kocke,

češnjeve paradižnike prepolovimo, rdečo čebulo pa narežemo na tanke rezine.

3. korak:

V skledi začinimo zeleno solato (izberemo lahko krhko solato, mehkolistno, rukolo, mešano…); malce posolimo in prelijemo z oljčnim oljem, limoninim sokom ter premešamo. Po vrhu lično naložimo narezanega piščanca, avokado, paradižnike in čebulo ter postrežemo.

Okusna solata s piščancem in avokadom je hranljiva, a hkrati lahka in osvežilna.