Šolarji iz šol konjiške občine ustvarjali za manj zavržene hrane

Odgovoren odnos do okolja. Pri Javnem komunalnem podjetju Slovenske Konjice so v sklopu projekta Odgovoren odnos do okolja pripravili likovni natečaj za šolarje. Zaključna prireditev je bila to dopoldne v konjiškem Domu kulture.

Mladi iz osnovnih šol občine Slovenske Konjice so letos ustvarjali na temo Moj super obrok brez ostankov, najboljša dela pa so danes, na slovenski dan brez zavržene hrane, razglasili na zaključni prireditvi v Domu kulture.

V dvorani se je zbrala množica učencev osnovnih šol Pod goro, Ob Dravinj in Loče ter njihovih učiteljic. Zbrane sta nagovorila direktor JKP Aleš Brglez in konjiški župan Darko Ratajc, učenci pa so predstavili zaključke ‘eko parlamenta’, ki je pred tem v avli Doma kulture potekal na temo ‘moj super zdrav obrok’. Učenci so si nato ogledali zabavno in poučno predstavo gledališča Ku kuc.

Razglasili zmagovalce natečaja

Ob koncu dopoldanske prireditve so razglasili prejemnike nagrad letošnjega likovnega natečaja, najprej po izboru strokovne komisije. To sta sestavljala slikar in likovni pedagog Milan Lamovec Didi ter Valerija Motaln, urednica Radia Rogla in vodja Ateljeja MS Zreče.

Milan Lamovec je povedal, da sta imela zelo težko delo, saj so vsa likovna dela kakovostna. Tri enakovredne nagrade so prejeli: Eva Hohler (POŠ Tepanje), Lucas Guzelj (OŠ Ob Dravinji) in Trina Švab (OŠ Ob Dravinji).

Podelili so tudi nagrade občinstva; prejemnike so z glasovanjem z zamaški določili učenci sami. Prvo mesto je dosegla Urška Korošec (OŠ Pod goro), drugo Miha Verhovšek (OŠ Ob Dravinji) in tretje Simon Tertinek (OŠ Loče). Voditeljica prireditve Mojca Kos je razglasila tudi najbol eko razrede posameznih šol.

Mlade spodbujajo k skrbi za okolje

Likovni natečaj so pri JKP Slovenske Konjice v sklopu projekta Odgovorno do okolja v tem šolskem letu pripravili drugič. Tako želijo mlade spodbuditi k skrbnemu in odgovornemu odnosu do okolja oziroma takšen odnos ohraniti.

Razstavo vseh del, ki so jih prejeli na natečaj, si je v mali avli Doma kulture Slovenske Konjice mogoče ogledati še do 6. maja. (NK)