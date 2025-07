Šoferji in avtomehaniki na Rogli priredili pravi šoferski praznik

Člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Zreče (ZŠAM) so na Rogli priredili že 33. Šofersko nedeljo.

Bil je pravi šoferski praznik, ki se ga je udeležilo veliko stanovskih kolegov, avtoprevoznikov, šoferjev in avtomehanikov, ki so se na Roglo pripeljali s svojimi tovornjaki in drugimi vozili.

Dogajanje so začeli s tradicionalno povorko vozil, posebej slovesno vzdužje so dogajanju pridali zreški godbeniki, mažoretke in praporščaki ZŠAM.

V uradnem delu prireditve so zbrane nagovorili predsednik ZŠAM Zreče Emilijan Fijavž, predsednik Zveze ZŠAM Slovenije Branko Praznik, zreški župan Boris Podvršnik, Dragica Sternad Pražnikar z Agencije za varnost prometa, predsednica občinskega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Anamaria Hren in drugi. V

popoldanskem delu druženja je v cerkvi na Rogli potekala maša, ki jo je daroval župnik Stanko Krajnc.

Udeležence je čakala šoferska malica, znova so priredili tudi zanimiv spremljevalni program. Zbrane je nasmejal Gojko Jevšenak, za glasbo so skrbeli Ansambel Utrip, Katja Korošec in Ana Dušica, prireditev sta povezovala Mojca Kos z Radia Rogla in Mathias Štefančič.

Tudi tokrat je bil poseben poudarek na varnosti v prometu.

Več o dogajanju pa ta četrtek v loklanem časopisu NOVICE.

(NK)