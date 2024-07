Soda bikarbona in olivno olje proti pepelasti plesni na kumarah

Pepelasto plesen na kumarah prepoznamo po belih madežih, ki se pojavijo na listih kumar.

To je ena najpogostejših težav s kumarami. K sreči gre bolj za estetsko vprašanje, čeprav veliko plesni na rastlini omejuje fotosintezo in rast.

Pri zalivanju vrta pazite, da listi ostanejo suhi. Večina glivičnih bolezni namreč uspeva na vlažnem listju. Zalijte zjutraj, da se rastlini omogoči veliko časa, da se posuši pred mrakom. Pepelasta plesen za kalitev potrebuje le minimalno prisotnost vode, dovolj je jutranja rosa. Ko je rastlina okužena, gliva površinsko izsesava liste, da se ti prezgodaj posušijo. Bolezen je pogostejša v gostih nasadih, zato moramo rastline saditi dovolj narazen ali pa jih naknadno redčiti.

Če kumare napade plesen, mnogi priporočajo uporabo sode bikarbone. V pet litrov vode raztopite eno žlico sode bikarbone, dodajte dve žlici olivnega olja in nekaj kapljic tekočine za pomivanje. S tem poškropite liste, lahko tudi solato, radič in bučke. Čez nekaj dni postopek ponovite.

