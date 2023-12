Sneženi kupčki

Potrebujemo:

150 g masla

1 rumenjak

80 g sladkorja

180 g moke

1 vanilin sladkor

50 g kokosove moke

Sladkor v prahu za posip

Penasto stepamo sladkor in maslo, dodamo rumenjak in stepamo tako dolgo, da nastane čvrsta masa. Dodamo moko in vanilin sladkor ter zgnetemo v gladko testo. Oblikujemo kroglice, jih povaljamo v kokosovi moki ter polagamo na pekač s peki papirjem. S prsti, na pekaču, oblikujemo kupčke.

Pečemo na 150 stopinjah okoli 12 minut. Ohlajene kupčke potresemo s sladkorjem v prahu.