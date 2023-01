Sneg je povzročil daljše zastoje

Napovedano močno sneženje je povzročilo številne zastoje na Štajerskem.

*Zaprt izvoz Celje-Center zaradi odstranjevanja tovornega vozila v okvari.

*V kraju Košnica na cesti podrto drevo, med Gorico pri Slivnici in Kozjim.

*Med Šentjurjem in Celjem prihaja do daljših zastojev.

*Na Pečici obtičalo tovorno vozilo, zastoji v obe smeri.

*Laško-Šentrupert nad Laškim, slabo očiščena cesta.

*Šentvid pri Grobelnem, upočasnjen promet.

*Med Spodnjimi Lažami in Lušečko vasjo je vozilo zdrsnilo s ceste.

*Na Cesti Zreče-Rogla prihaja do zastojev, spodnji del je poledenel.

*Na Križnem vrhu prihaja do zastojev.

*Promet skozi Hrastnik poteka upočasnjeno, zaradi podrtega drevja.

*Med Žalcem in Arnovskim gozdom obtičalo tovorno vozilo.

*Med Podplatom in Celjem daljši zastoji, promet pri delovni zapori usmerjajo ročno.

*Med Šmarjem pri Jelšah in Celjem prihaja do daljših zastojev.

*V Šentjurju pri Ferleževem mlinu vozilo v okvari, prihaja do daljših zastojev.

*V Stopčah pri Grobelnem obtičali tovorni vozili, prihaja do zastojev.

*Na izvozu Celje-Center (iz smeri Maribora) obtičalo tovorno vozilo. Nevarnost naleta.

*Med Šentjurjem in Planino, na Jezerskem klancu, prihaja do zastojev.

*Med Rimskimi toplicami in Zidanim mostom več prometnih nesreč, prihaja do zastojev.

*Med Kozjim in Šentjurjem pri kraju Prevorje obtičalo tovorno vozilo, prihaja do zastojev.

*Promet na cesti Vitanje-Dolič poteka izmenično enosmerno, (na Firerjevem klancu sta obtičali tovorni vozili). (ODPRAVLJENO!)

*Pri pošti v Celju je obtičalo tovorno vozilo (Mariborska). (ODPRAVLJENO!)

*Med Vitanjem in Zrečami, v Loški gori, prihaja do daljših zastojev, obtičalo je osebno vozilo. (ODPRAVLJENO!)

*Med Zečami in Zrečami, na Ulipijevem klancu, obtičalo osebno vozilo, prihaja do daljših zastojev. (ODPRAVLJENO!)

*Podrto drevo med Pečico in Poljčanami, promet poteka izmenično enosmerno, prihaja do zastojev. (ODPRAVLJENO!)

*Podrto drevo med Zečami in Zrečami, na Ulipijevem klancu, promet poteka izmenično enosmerno. (ODPRAVLJENO!)

*Podrto drevo med Frankolovim in Stranicami, prihaja do zastojev.(ODPRAVLJENO!)

*Zdrs tovornega vozila na klancu pred Stranicami. (ODPRAVLJENO!)

*Med Stranicami in Frankolovim je s ceste zdrsnil avtobus (vsi so nepoškodovani). (ODPRAVLJENO!)

*Zaprta cesta Zeče-Stranice.(ODPRAVLJENO!)

*Zdrs tovornega vozila med Frankolovim in Stranicami (ODPRAVLJENO!)

Današnje jutro v objektivih naših poslušalcev:

