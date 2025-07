Ljubitelji piva so se pred nedavnim lahko ob osvežitvi z različnimi pivi, ki so si jih lahko natočili pri edinstveni Fontani piv Zeleno zlato v Žalcu, še dodobra nasmejali. Pred fontano so namreč nastopili kar trije stand up komiki: Dino Kapetanovič, Alen Mastnak in Alen Borišek. Foto: Fontana piv Zeleno zlato | FB stran.



