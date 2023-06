Šmarska občina predstavila opravljeno delo, naložbe v teku in načrte

Občina Šmarje pri Jelšah je pred osrednjo slovesnostjo ob prazniku Občine Šmarje pri Jelšah na zajtrk povabila novinarke in novinarje in jim predstavila naložbe in projekte zadnjega leta ter načrte za prihodnje.

Občina Šmarje pri Jelšah je tik pred obeležitvijo Občinskega praznika. V sklopu novinarske konference, so predstavniki občinske uprave predstavili številne projekte, ki so zaznamovali obdobje zadnjega leta, se izvajajo in bodo zaznamovali utrip v prihodnje.

Po večletnih aktivnostih in pripravah se je septembra 2021 začela gradnja dveh objektov z oskrbovanimi stanovanji. Občina Šmarje pri Jelšah tako pridobiva 30 oskrbovanih stanovanj, za potrebe individualnih nakupov oskrbovanih stanovanj pa je podjetje GES zgradilo še en objekt s 14 stanovanji, ki so namenjeni prodaji na trgu. Kot je izpostavila Patricija Goručan so vsa stanovanja oddana, slovesna otvoritev pa je načrtovana za 4. julija. Občina Šmarje pri Jelšah je v maju letos začela redna vzdrževalna dela in asfaltiranjem na občinskih cestah, za kar je v proračunu namenjenih nekaj manj kot 350.000 EUR. Mag. Anita Reich je izpostavila, da je bilo v preteklem letu urejeno križišče pri Trgovini Kašča, zaključena je bila rekonstrukcija obstoječega mostu v Kolodvorski ulici, na območju občine pa so, kot je predstavil Peter Planinšek, sanirali tudi tri večje plazove. Zaključili so z energetsko obnovo POŠ Kristan Vrh, vredno 733.000 EUR, uspešno so zaključili gradnjo prve faze novega gasilskega doma v Kristan Vrhu, v sklopu Operacije Barok pod krošnjami pa so nadgradili turistično infrastrukturo. Uredili so t. i. čitalnico pod krošnjami, ki je z moderno urbano opremo prvi tovrstni prostor za druženja, manjše prireditve, izobraževanja. Pridobili so tri nove, v zgodbo povezane produkte, ki bodo širili zavest o kulturni dediščini in hkrati opravljali poslanstvo promocije. Najpomembnejši faktor v operaciji pa predstavlja obnova poti po Kalvariji. V preteklem letu se je po petih letih neprestanih del v župnijski cerkvi Marije Vnebovzete v Šmarju pri Jelšah zaključila obnova, ki je bila po besedah Damjana Boštjančiča skupno ocenjena na 1,5 milijona evrov, obnovila pa se je tudi 11. kapelica Kalvarije Svetega Roka. V Mestinju so zgradili še rekreativno balinišče, sofinancirali pa so tudi obnovo dotrajanega igrišča v Grobelnem. V teku je rekonstrukcija prostorov stare šole, kjer bo omogočena vzpostavitev sodobnega fizioterapevtskega centra, opravljanje patronažnega varstva družin in nujno potrebne preventivne dejavnosti v okviru zdravstveno-vzgojnega centra. V teku je komunalna ureditev stanovanjske soseske Dobrava, kanalizacije in čistilne naprave Grobelno – Šentvid II. faza, sanacija plazu na lokalni cesti Brecljevo – Draškovo Selo, v fazi izgradnje pa je tudi državna kolesarska povezava Belo – Podplat, prav tako pa se bodo začela rekonstrukcija dvorca Jelšingrad, ki bo zaradi kompleksnosti in obsežnosti trajala več let.

Tudi v prihodnje ne bo manjkalo investicij, ki bodo pomembno vplivale na bivanje občank in občanov, mimoidočih ali gostov, le te pa je predstavil župan Matija Čakš.

