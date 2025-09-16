Šmarje pri Jelšah znova v ognjenih, mednarodnih barvah čilija

Šmarje pri Jelšah je po nekajletnem premoru ponovno gostilo 6. Pravi čili festival, ki je privabil množico ljubiteljev pikantnih dobrot. Dopoldne je potekalo tekmovanje Hudičev kotel, kjer je pet ekip pripravilo skoraj 150 litrov chili con carnea in zbralo 679,40 evra za dobrodelne namene.

Popoldanski vrhunec je bilo mednarodno tekmovanje League of Fire – Zlati Habanero, ki je v Šmarje privabilo tekmovalce iz ZDA, Bolgarije, Nizozemske, Bangladeša, Severne Makedonije in Slovenije. Nova prvakinja je postala Naughty Naga iz ZDA – prva Američanka z evropskim pasom.

Za odlično vzdušje sta poskrbela komik Aleš Novak in skupina Bučko Band, otroški program pa je privabil številne družine. Organizacijo je prevzel Javni zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah ob podpori Občine Šmarje pri Jelšah in Matica Vizjaka, ki je ob zaključku dogodka na Čili Frik zapisal: “Dragi Friki, uspelo nam je – skupaj smo ustvarili najbolj pekoč, najbolj glasen in najbolj noro obiskan čili festival doslej! Hvala vsem tekmovalcem, obiskovalcem, prostovoljcem, partnerjem in celotni ekipi, ki ste poskrbeli, da je Šmarje pri Jelšah za en dan postalo prestolnica čilija.” (RN)