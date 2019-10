Šmarje pri Jelšah: Pozdrav trgatvi bolj pičle letine

Modra kavčina, potomka najstarejše trte na svetu iz Maribora, pri šmarskem župnišče je letos obrodila bolj pičlo, a vseeno dovolj, da je Društvo vinogradnikov in kletarjev Trta lahko izvedlo tradicionalno prireditev ‘Pozdrav vinu’.

Letos so dogodek pripravili bolj pozno kot običajno, pravzaprav ob koncu letošnje trgatve, letnika, ki je bil zelo različen – od preveč grozdja ponekod, do trt, ki so obrodile bolj pičlo, tudi po zaslugi vremenskih neprilik v obliki toče in preveč deževnih dni. Predsednik šmarskega vinogradniškega društva Jani Vreže je zato dejal, da je položaj vinogradnikov in kletarjev nezavidljiv. Opozoril je, da se »zadnjih deset let vse bolj krčijo površine vinogradov. Vse starejši vinogradniki zaraščene in ostarele vinograde opuščajo in se umikajo iz vinogradništva. Med mlajšimi pa je za to dejavnost vedno manj zanimanja, saj donosnost tega posla vse bolj upada. Pridelava grozdja je tako pristala med najmanj atraktivnimi panogami v kmetijstvu«.

Pri vinogradništvu vztraja predvsem zaradi tega, da bi lahko svojim otrokom pokazal, kako se dela pri pridelavi grozdja, je povedal šmarski župan Matija Čakš, ki ima vinograd z več kot pet tisoč trsi. Vinogradnikom je še dejal, naj vztrajajo z vinogradi. Da je položaj vinogradnikov zelo slab, je poudaril tudi predsednik združenja slovenskih vinogradniških društev Vinis Toplišek. Menil je, da »cela Slovenija govori o propadu enega podjetja (verjetno je imel v mislih Adrio Airways – op. pisca), nikogar pa ne zanimajo težave slovenskih vinogradnikov. Če umre slovensko vinogradništvo, bo konec tudi s slovenskim podeželjem in s tem s Slovenijo,« je bil dramatičen.

Prireditev so sicer pričeli s trgatvijo modre kavčine pri župnišču, se nato sprehodili do Šmarske vinske kleti, tam pa na star način opravili dela povezana z stiskanjem grozdja. Prireditev sta na humoren način povezovala Helena Rančigaj in Igro Habjan, za dobro voljo je poskrbel oktet šmarskega vinogradniškega društva s harmonikarjem, šmarski godbi na pihala so se pridružile še mažoretke iz Sevnice. Posebno priznanje so podelili bivšemu županu Stanislavu Šketu. (Jože Strniša)