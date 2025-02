ŠMARJE PJ Kradel elektriko, da je gojil konopljo

V priporu se je znašel 36-letni državljan Srbije, pri katerem so policisti ob hišni preiskavi v petek našli 400 sadik konoplje.

Do njega jih je privedla prijava delavca elektro podjetja, da je na stanovanjski hiši na območju Šmarja pri Jelšah zaznal nepooblaščen poseg v elektro omarico. Pred števcem je bil priklopljen električni vodnik in speljan v notranjost objekta, kar obravnavajo kot tatvino elektrike.

Policisti so srbskega najemnika objekta obiskali in odkrili tudi prirejen prostor za gojenje te rastline. Zasegli so mu jo, osumljencu pa odvzeli prostost.

PŠ