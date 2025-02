Šmarčanka Lucija Jurgec debitirala v svetovnem pokalu, na mladinskem SP osvojila srebrno medaljo na ekipni tekmi

Članica SSK Šmartno na Pohorju Lucija Jurgec se je po dveh tednih vrnila iz ameriškega Lake Placida, kjer je najprej nastopila na tekmah svetovnega pokala. Na prvi tekmi je uspešno prestala kvalifikacijsko sito – skočila je 89,5 metra. Na sami tekmi je nato osvojila 39. mesto s skokom dolgim 85,5 metra. Tudi na drugi tekmi se je prebila skozi kvalifikacije – skočila je 75,0 metra. Na sami tekmi je nato osvojila prav tako 39. mesto – skočila je 78,5 metra. Kljub temu, da se na obeh tekmah ni uvrstila v finalno serijo, je za njo uspešen debi v svetovnem pokalu.

Sledil je nastop na mladinskem svetovnem prvenstvu na istem prizorišču. Lucija je na tekmi posameznic osvojila dvajseto mesto. Na ekipni tekmi, na kateri so poleg Lucije Jurgec skakale še Tinkara Komar, Tina Erzar in Taja Bodlaj, pa so dekleta osvojila srebrno medaljo. Za Nemkami so zaostale le za dve točki, Japonke pa so premagale za dve točki in šest desetink. Za Smučarsko skakalni klub Šmartno na Pohorju je to prva medalja z mladinskega svetovnega prvenstva v skokih. Kot so sporočili iz kluba je bil medalje neizmerno vesel tudi trener Vlado Ačko, prvi trener Lucije, ki je na Šmartnem postavil temelje Lucijine skakalne kariere. Vlado je hitro ugotovil da gre za talentirano tekmovalko, ki je delovna in disciplinirana, hkrati pa tudi zelo dobra učenka.

Lucijo sedaj čaka še državno prvenstvo mladink do 18 let, nato pa še nekaj mednarodnih tekmovanj. (GA, foto: FIS)