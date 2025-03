Slovensko ljudsko gledališče Celje: Pomladna premiera Šivilja norosti

V Slovenskem ljudskem gledališču je na prvi pomladni dan potekala premiera predstave Šivilja norosti, ki je nastala po navdihu literarne zapuščine Maruše Krese. Predstava je prevajala njene kratke pesmi in zgodbe v sodobno uprizoritveno formo.

Neponovljiv brutalni vitalizem pesnice, pisateljice, novinarke in humanitarke Maruše Krese uči, kaj pomeni biti polnokrvni človek 21. stoletja, ki se ne ustraši prav ničesar, ne krutih udarcev življenja, niti lepega. Predstava uprizarja, kako ob vsem ostati zvesta sebi, biti ženska, mama, sestra, hči, umetnica, intelektualka, nagrajena humanitarka in vojna poročevalka.

Šiviljo norosti, ki stoji na patriarhalnem prelomu stoletij in z neusahljivo voljo do življenja šiva kolaž bolečin, norosti, spominov, ljubezni in svetlobe, je uprizorila Manca Ogorevc, igralka Slovenskega ljudskega gledališča Celje. Predstavo je ustvarila neodvisna ekipa, in sicer režiser Marko Čeh, pesnica Nina Medved, dramaturginja Nuša Komplet Peperko, oblikovalka zvoka Nuša Ofentavšek, kostumografka Maja Zupanc in scenograf Timotej Jevšenak v koprodukciji s SLG Celje, projekt pa sofinancira Mestna občina Celje. Prva ponovitev predstave bo zadnji marčevski četrtek. (UC)