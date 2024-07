Slovensko hišo postavlja bistriško podjetje Hosekra

Podjetje Hosekra iz Slovenske Bistrice je bilo ponovno izbrano za uradnega dobavitelja Slovenske hiše na olimpijskih igrah v Parizu 2024.

»Naše podjetje je že leta 2018 dokazalo svojo zanesljivost in inovativnost z zasnovo ter s postavitvijo Slovenske hiše na zimskih olimpijskih igrah v PyeongChangu. Naša zmožnost ustvarjanja funkcionalnih in estetsko dovršenih prostorov je bila ključna za pridobitev tega prestižnega projekta,« so sporočili iz podjetja s 35-letno tradicijo, ki ga vodi Boštjan Hostej.

Slovenska hiša je zasnovana z mislijo na udobje in funkcionalnost, hkrati pa odraža slovensko kulturo in tradicijo. Uporabili bodo modularne enote, ki omogočajo hitro postavitev in prilagodljivost prostora glede na potrebe dogodka.

»Sodelovanje z Olimpijskim komitejem Slovenije je za nas izjemna čast in odgovornost, ki jo jemljemo zelo resno. Naša vizija je ustvariti prostor, kjer se bodo športniki, mediji in gostje počutili dobrodošle ter navdihnjene. Z naprednimi tehnološkimi rešitvami, kot so pametni nadzorni sistemi za energijsko učinkovitost in uporaba obnovljivih virov energije, bo Slovenska hiša v Parizu 2024 vzor trajnostne gradnje na športnih dogodkih,« dodajajo v Hosekri.