Slovenskim odbojkarjem bron na evropskem prvenstvu!

Slovenski odbojkarji so letošnje evropsko prvenstvo končali z zmago. Na tekmi za tretje mesto so v Rimu po izenačenem boju s 3:2 (22, 16, -21, -18, 11) premagali Francoze. Po treh srebrnih medaljah na prvenstvih stare celine so Slovenci tako prvič osvojili še bronaste medalje. Slovenske barve je sicer branil tudi Bistričan Žiga Štern.

Tokratno evropsko prvenstvo so izbranci selektorja Gheorgheja Cretuja v Varni začeli v izjemnem slogu. V prvem delu so po zmagi proti Ukrajini s 3:1 nanizali uspehe brez izgubljenega niza proti Finski, Španiji, Hrvaški in Bolgariji. V osmini finala so naleteli na izvrstne Turke, ki so vodili z 0:2, a je velika srčnost slovenskih odbojkarjev botrovala izjemnemu zasuku za zmago s 3:2. Vse prej kot lahko delo jih je pričakalo tudi v četrtfinalu, a so v ponedeljek odpor tekmecev – znova so bili to Ukrajinci, po tesni tekmi zlomili s 3:1. Po selitvi v Rim so morali v polfinalu z 1:3 priznati premoč Poljakom, ki so danes po zmagi nad Italijani postali novi evropski prvaki.

IZJAVA:

Gheorghe Cretu, selektor Slovenije: “Občutek je podoben kot po finalu. Izgubili smo v polfinalu, a zelo pomembno je, da smo danes zmagali in tekmovanje končali z zmago. S štabom smo govorili, da je morda celo lažje zmagati polfinale kot tekmo za bron. A danes so fantje pokazali izjemen karakter, še posebej, ko so nasprotniki zares pritiskali in pritiskali ter nas skušali vreči iz ritma. A fantje so verjeli v zmago in ta uspeh je posledica dela skozi vse poletje. Je ekipni duh, ki smo ga gradili. Včasih ti ne uspe prinesti domov medalje, kot na primer iz Gdanska. A vedeli smo, da kljub vsem potovanjem, improvizacijam v sistemu igre, so fantje vedno pokazali karakter. Imeti moraš pogum, da sprejemaš vse te izzive in ta izziv danes ni bilo le ‘finale’, ne pozabite, premagali smo olimpijske prvake.”

Foto: CEV

