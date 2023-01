Slovenski rokometaši v drugi del svetovnega prvenstva prenašajo dve točki

Slovenski rokometaši so na svetovnem prvenstvu, ki ga gostita Poljska in Švedska, skupinski del tekmovanja končali na drugem mestu. Po zmagah nad Savdsko Arabijo in Poljsko so z 31:35 izgubili s Francozi. To pomeni, da bodo iz Katovic v Krakov, kjer bodo igrali drugi del tekmovanja, odnesli dve točki. Naslednji tekmeci Slovencev bodo v sredo Iranci.

Slovenijo sicer na tokratnem prvenstvu zastopajo trije aktualni člani Celja Pivovarne Laško, in sicer Aleks Vlah, Stefan Žabić in Tadej Mazej. (Jure Mernik)

Foto: IHF

