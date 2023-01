Slovenski rokometaši na svetovnem prvenstvu brez četrtfinala

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na drugi tekmi drugega dela svetovnega prvenstva na Švedskem in Poljskem v Krakovu izgubila proti Španiji s 26:31 in nima več možnosti za preboj v četrtfinale. Slovenija se bo sicer v nedeljo pomerila še s Črno goro.

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so torej doživeli drugi poraz na tokratnem prvenstvu. V skupinskem delu so jih premagali Francozi. Slovenci pa so doslej zmagali trikrat, in sicer proti Savdski Arabiji, Poljski in Iranu. Slovenske barve branijo tudi trije aktualni člani Celja Pivovarne Laško: Aleks Vlah, Stefan Žabić in Tadej Mazej. (Jure Mernik)

Foto: IHF

