Slovenski odbojkarji za polfinale lige narodov premagali olimpijske prvake

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je uvrstila v polfinale letošnje lige narodov. Na finalnem turnirju v kraju Ningbo na Kitajskem so izbranci selektorja Fabia Solija v četrtfinalu presenetili Francoze. Olimpijske prvake so v četrtfinalu odpravili s 3:1 (25:22, 15:25, 25:19, 25:19). V slovenski reprezentanci, ki jo zdaj čakajo Italijani, sta znova tudi Bistričana Tonček in Žiga Štern. Za Slovenijo med drugim igra tudi Rok Bračko iz Hoč.

Izjavi:

Fabio Soli, selektor reprezentance Slovenije: »Zelo sem vesel in ponosen na svojo ekipo. Naredili smo korak naprej. To smo si obljubili pred tekmo, da bomo četrtfinale odigrali z vso svojo najboljšo odbojko in energijo. Mislim, da nam je danes to res dobro uspelo, skoraj na meji naših zmožnosti. Seveda na drugi strani igrišča ni bila najboljša Francija zadnjih let. Pomembno pa je, da ostajamo osredotočeni, da znamo uživati tudi v težkih trenutkih in izkoristiti vsako priložnost in to nam je uspelo.«

Tonček Štern, reprezentant Slovenije: »Mislim, da je tekma bila na visokem nivoju. Začeli smo s spoštovanjem do Francije, vendar se jih vseeno nismo ustrašili. Od začetka smo k tekmi pristopili s pravim pristopom, se borili za vsako žogo, dali svoj maksimum in na koncu zasluženo zmagali. Sedaj je čas za počitek, potem pa se bo potrebno pripraviti na Italijane. Tudi k tej tekmi bomo morali pristopiti enako kot smo danes. Kot smo govorili za Francijo, da je favorit obračuna, je tokrat v polfinalu to Italija. Mislim, da smo svoj cilj že izpolnili in lahko gremo na tekmo proti Italiji sproščeno. Ne rabimo se jih bati, saj vemo kaj nas čaka. Verjamem, da bomo dali vse od sebe in pustili kri na igrišču. Bomo videli, kaj bo prinesla tekma in kakšen bo rezultat.«

Foto: VolleyballWorld